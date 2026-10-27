Die Exporterwartungen der deutschen Industrie sind so gut wie seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht mehr. Im Oktober stiegen sie um 3,2 Punkte auf 12,2 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. «Vor allem die Automobilindustrie hat ihre Exportaussichten deutlich nach oben korrigiert», sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.