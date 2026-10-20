Die Bafin kann in diesem Zusammenhang einen Verstoss gegen das Wertpapierhandelsgesetz durch juristische Personen - also etwa Firmen - mit einer Geldbusse von bis zu zehn Millionen Euro oder bis zu fünf Prozent des Gesamtumsatzes ahnden. Für Nomura dürfte die Strafe zu stemmen sein. Im vergangenen Geschäftsjahr (Ende März) machte die Bank einen Rekordgewinn von rund 362 Milliarden Yen, umgerechnet sind das aktuell gut 2 Milliarden Euro.