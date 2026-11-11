Im Kampf gegen Geldwäscherei und andere Finanzkriminalität bündeln Commerzbank , Deutsche Bank und die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Kräfte. Die beiden Grossbanken und der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) haben dafür ein gemeinsames Unternehmen (Joint Venture) gegründet, wie die drei Partner mitteilten. Ziel sei es, verdächtige Geldflüsse über Institutsgrenzen hinweg früher zu erkennen und Hinweise auf Betrugsfälle bei Privat- und Firmenkunden «sicher, standardisiert und rechtskonform» miteinander zu teilen.