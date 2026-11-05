Stimmung bleibt verhalten

Zwar gebe es ausgelöst von staatlichen Milliardeninvestitionen eine leichte Erholung der Konjunktur, sagte Melnikov. Die DIHK sprach von einem Sondereffekt und erhöhte ihre Wachstumsprognose für 2026 von 0,3 Prozent auf ein Prozent. Sie ist damit pessimistischer als die Bundesregierung, die mit einem Plus von 1,3 Prozent rechnet. Nach der DIHK-Umfrage rechnen nur 15 Prozent der Betriebe in den kommenden zwölf Monaten mit besseren Geschäften