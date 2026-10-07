Im Zuge der Umfrage hätten 17 Prozent der Betriebe von KI-gestützten Angriffen berichtet. Die Dunkelziffer sei vermutlich grösser, da die Nutzung von KI bei einem Cyberangriff nicht immer einfach erkennbar sei. Der Präsident des TÜV-Verbands, Dirk Stenkamp, berichtet, es herrsche vielfach Unsicherheit bezüglich der Frage, wer beim Einsatz von KI im Unternehmen im Schadensfall hafte: «Der Anbieter der KI, bin ich es selber oder sind es andere Stellen?» Da viele Unternehmen gar nicht das Expertenniveau aufbauen könnten, um die Sicherheit von KI-Modellen beurteilen zu können, seien gesetzgeberische Vorgaben sinnvoll, damit zumindest eine Art «Grundschutz» etabliert werde./abc/DP/mis