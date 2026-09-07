Skeptischer für die weitere Entwicklung äusserte sich die Commerzbank. «Auch wenn dies nach Aussage des Statistischen Bundesamtes in erster Linie auf einen Sondereffekt bei der Autoproduktion zurückzuführen ist, ist die Industrie damit recht schwach in das dritte Quartal gestartet», kommentierte Volkswirt Ralph Solveen. «Da im August zudem der niedrige Wasserstand auf vielen Flüssen die Produktion gehemmt hat, dürfte die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal wohl wieder schwächer expandieren, als dies in den Quartalen zuvor der Fall war.»/jsl/jha/