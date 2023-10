Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser verteidigte am Donnerstag am Rande des Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg die am Montag verkündete Wiedereinführung der Grenzkontrollen gegenüber Tschechien, Polen und der Schweiz. Die SPD-Politikerin begründete dies mit den hohen Zahlen an Flüchtlingen und Migranten.