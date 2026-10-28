Sparneigung geht etwas zurück

«Die Konsumstimmung bleibt damit deutlich unter dem Vorjahresniveau», konstatieren die Nürnberger Forscher. Zwar stiegen die Erwartungen hinsichtlich der Konjunktur - immerhin prognostizieren die Wirtschaftsforscher wieder Wachstum - und auch die Sparneigung geht leicht zurück. Dafür gehen die Anschaffungsneigung - also die Bereitschaft zum Kauf grösserer Konsumgüter - und auch die Einkommenserwartungen zurück. Diese waren vor einem Monat regelrecht eingebrochen und gaben nun abermals leicht nach.