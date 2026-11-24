Der Präsident der deutschen Industrie Peter Leibinger fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Reformen. Die Regierung müsse tun, was sie angekündigt habe, und zwar schnell, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Leibinger verwies auf ein Anfang Juli von der schwarz-roten Koalition angekündigtes Paket mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau.