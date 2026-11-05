«Der Auftragseingang holt einen ​Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder auf. Momentan hakt ​es an Grossaufträgen, die weniger erteilt worden sind. ​Auch wegen des Fiskalpakets ist die Auftragslage aber weiter komfortabel. Volle Auftragsbücher sorgen jedoch nicht ‌automatisch für Produktion. Hier drückt weiter der Schuh, da Produktion durch Standortnachteile und Energiepreise ausgebremst wird. Der Wert eines hohen Auftragsbestands ist deshalb niedriger als ohne diese Bremseffekte. ​Er ​dürfte nicht dafür sorgen, dass ⁠Unternehmen wieder mehr Arbeitskräfte einstellen.»