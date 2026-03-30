«Die Inflationsdaten zeigen genau ​das an, was alle Autofahrer bereits gemerkt haben: Der Iran-Krieg treibt die Preise für Kraftstoffe und Heizöl», sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. So musste in Bayern 44,8 Prozent mehr für leichtes Heizöl bezahlt werden als im März 2025. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich um 19,7 Prozent. Zeitverzögert werde ‌der Iran-Krieg auch die Preise anderer Güter nach oben treiben. «Gas wird teurer werden, Nahrungsmittelpreise können bei knappem Dünger im Zeitablauf anziehen, höhere Transportkosten werden auf viele Kategorien durchschlagen», sagte Schmieding. In den kommenden Monaten könne die Inflationsrate ​daher eine Spitze von mehr als drei Prozent erreichen. Sollte der Krieg ​weiter eskalieren, sei auch ein Gipfel von weit über vier ​Prozent möglich.