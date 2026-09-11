Nur eine Verschnaufpause

Destatis nimmt die Fälle erst nach einer ersten gerichtlichen Entscheidung in die amtliche Statistik und zählt zudem Kleinstunternehmen mit. Laut IWH hat es im Vergleich zum August 2025 mit 1.525 Fällen neun Prozent mehr relevante Unternehmensinsolvenzen gegeben. Verglichen mit dem August-Durchschnitt in den Jahren 2016 bis 2019 liege die aktuelle Zahl sogar um 63 Prozent höher. Auch seien deutlich mehr Beschäftigte betroffen gewesen.