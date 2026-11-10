Weil sich die staatliche Förderung von Elektroautos laut Vorlage deutlich dynamischer entwickelt als bei ihrer Konzeption, soll 2027 mehr Geld fliessen als bisher geplant - und zwar fast eine Milliarde Euro mehr. Veranschlagt sind nun Mittel von rund 1,72 Milliarden Euro. Der Fördertopf von insgesamt drei Milliarden Euro soll aber nicht erhöht werden. Die neue E-Auto-Prämie kann seit dem Frühjahr beantragt werden. Damit zeichnet sich ab, dass die Förderung früher endet.