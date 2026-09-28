Zwei konkrete Forderungen der SPD

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte der «Bild» gesagt: «Ein reines Kürzungspaket macht die SPD-Bundestagsfraktion so nicht mit.» Es fehlten die notwendigen Strukturreformen. Das könne und müsse sich noch ändern. Zwei konkrete Forderungen stellte die SPD auf: einen «gerechten Beitrag» der Privatversicherten, wie Miersch es nannte, und einen Pflegedeckel, der gegen den immer weiteren Anstieg der Eigenanteile für Betroffene und Angehörige für einen Platz im Heim wirken soll. Linnemann erteilte einem Pflegedeckel aber eine Absage. «Wir würden das Problem nicht lösen», sagte er in der ARD.