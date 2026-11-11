Warnung vor Schulden

Die «Wirtschaftsweisen» sehen Deutschlands Staatsfinanzen zunehmend unter Druck. «Im Bundeshaushalt werden auf längere Sicht die zu erwartenden Einnahmen nicht ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu decken.» Die Nettokreditaufnahme des Bundes werde bis zum Jahr 2030 aufgrund der zusätzlichen Sondervermögen und vor allem der erhöhten Verteidigungsausgaben deutlich ansteigen und über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau bleiben - wenn es nicht gelinge, die sogenannte Bereichsausnahme für Verteidigung zurückzufahren. «Damit werden auch die Schuldenstandsquote und die Zinsausgaben zunehmen.»