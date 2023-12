Im laufenden Jahr dürften Konsumenten im In- und Ausland nach Schätzung des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW) 33,4 Milliarden Euro für Shampoo und Deos sowie Waschmittel und Haushaltsreiniger aus deutscher Produktion ausgegeben haben. Das wären 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt vorrechnete. Im Inland wird ein Umsatzplus von 8,6 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro erwartet, das Exportgeschäft dürfte 2023 um 8,1 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zulegen.