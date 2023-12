Die deutschen Landwirte haben auch vom starken Preisanstieg bei Nahrungsmitteln profitiert. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022/23 stieg das durchschnittliche Unternehmensergebnis auf das Allzeithoch von 115 400 Euro je Betrieb, wie der Deutsche Bauernverband am Donnerstag in Berlin mitteilte. Im Vergleich zum vorherigen Wirtschaftsjahr bedeute das ein Plus von 45 Prozent.

07.12.2023 10:47