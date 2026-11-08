Unterschiede bei Dax, MDax und SDax

Allerdings registrierten die EY-Experten deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Börsensegmenten. Bei den ordentlichen Dax-Vorstandsmitgliedern holten die Frauen deutlich auf. Ihre Vergütung stieg um gut vier Prozent auf 3,04 Millionen Euro. Bei den Männern ging sie leicht auf 3,33 Millionen Euro zurück (minus 1,4 Prozent), so dass sich der Abstand von 455.000 Euro auf 284.000 Euro verringerte. «Mit rund 30 Prozent ist der Frauenanteil in den Dax-Vorständen weiterhin klar höher als in MDax und SDax. 2013 sassen in den Dax-Vorständen gerade einmal 13 Frauen, die das ganze Jahr im Amt waren, 2025 waren es 50.»