Produktionsminus statt Stagnation: Deutschlands Maschinenbauer haben ihre Erwartungen für das laufende Jahr erneut nach unten geschraubt und rechnen erst 2027 wieder mit Wachstum. «2026 wird damit voraussichtlich das vierte Jahr mit Produktionsrückgang in Folge», prognostizierte der Chefökonom des Branchenverbandes VDMA, Johannes Gernandt. «Die bessere Auftragslage und die leicht aufgehellten Erwartungen sprechen aber dafür, dass die Produktion 2027 wieder wächst.»