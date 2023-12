Seit Jahresbeginn bleiben die Bestellungen den Angaben zufolge Monat für Monat hinter dem jeweiligen Vorjahresmonat zurück. In der Summe beläuft sich das Minus preisbereinigt auf 13 Prozent in den ersten zehn Monaten. Eine echte Trendwende ist Haeusgen zufolge vorerst nicht in Sicht. In den USA könnte die Investitionstätigkeit konjunkturell bedingt nachlassen, und in China dürfte sie schwach bleiben. Beide Länder sind wichtige Märkte für Maschinen «Made in Germany». Auch aus dem Inland werden keine wesentlichen Impulse erwartet.