Manche Kunden im Aufwind - aber Autokrise belastet

Rückenwind bekommt die Branche laut VDMA vor allem aus eher kleineren Kundenbranchen wie der Rüstungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizintechnik. Die Elektro- und Elektronikindustrie profitiere von hohen KI-Investitionen. Dagegen blieben die Aussichten der Chemiebranche schwierig und die Krise der Autoindustrie belaste Zweige des Maschinenbaus wie Robotik und Automation.