Man sei heute angetreten, um in dem Tarifkonflikt eine Lösung zu finden, sagte Peter Sebastian Krause vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Das sei mitnichten eine einfache Übung, sagte er. Man sei sich der Verantwortung bewusst, welche gerade die Sozialpartner in diesen Zeiten für die Beschäftigten hätten, sagte Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW.