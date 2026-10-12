SPD-Chef Klingbeil äusserte sich traurig über die Entscheidung von Bas. «Hinter den Ämtern sind wir alle nur Menschen», betonte er. Deshalb könne er den Schritt persönlich nachvollziehen. «Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht», betonte der Vizekanzler. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch würdigte, Bas habe Haltung gezeigt, auch wenn es unbequem wurde. «Aber die Kraft ist endlich.»/tam/bw/DP/mis