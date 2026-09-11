SPD spricht von politischer Drohung

Pähle sagte, dies sei keine missverständliche Formulierung, sondern eine politische Drohung. Hier zeige sich die hässliche Fratze einer Politik, deren Sprache und Vorstellungen erneut an totalitäre Vorbilder erinnerten. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, sagte, die Äusserungen zeigten «das menschenverachtende Weltbild der AfD». Die Äusserungen machten vielen Angst und müssten ein Weckruf sein. «Die AfD ist der Untergang der Demokratie und verhilft Menschen zur Macht, die diese grausam gegen all jene einsetzen werden, die ihnen nicht passen.»