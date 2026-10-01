Bei Paketautomaten ist DHL seiner Konkurrenz meilenweit voraus, unter der Marke DHL betreibt der Logistiker rund 16.000 Packstationen für Pakete und 1.400 Poststationen, in denen Pakete und Briefe abgegeben werden können. Diese Standorte sind nicht anbieteroffen, nur DHL-Sendungen werden dort gelagert. Das Netzwerk aus reinen DHL-Automaten soll ebenfalls ausgebaut werden, 2030 sollen es circa 25.000 sein und damit einige Tausend mehr als derzeit. Inklusive Myflexbox sollen es Ende 2030 rund 50.000 Automaten des Bonner Logistikers sein. Das Ausbauziel wurde damit deutlich angehoben, vor dem Myflexbox-Zukauf waren nur mehr als 30.000 angepeilt worden.