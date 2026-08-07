Allerdings war der Produktionsanstieg im Mai schwächer ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Zuwachs nach unten, von 0,9 Prozent auf nur noch 0,7 Prozent. Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt für den Juni einen Rückgang der Fertigung um 0,1 Prozent.
Die positive Entwicklung der Produktion im Juni ist massgeblich auf Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen. Hier stieg die Produktion laut Bundesamt im Monatsvergleich um 3,6 Prozent. Negativ habe sich hingegen der Rückgang im Maschinenbau von 3,9 Prozent ausgewirkt./jkr/zb
(AWP)