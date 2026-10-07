Im Baugewerbe zog die Produktion im August um etwas mehr als neun Prozent an; auch der Maschinenbau trug positiv zur Entwicklung bei. In der Automobilindustrie war die Produktion dagegen erneut rückläufig. «Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ist dieser Rückgang teilweise auf die branchenüblichen Werksferien zurückzuführen, die 2026 stärker als im Vorjahr in den August fielen», teilte das Statistikamt mit.
Die Industrieproduktion, also das produzierende Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe, stieg um 0,6 Prozent./zb/mis
(AWP)