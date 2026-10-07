Die Lage bei den produzierenden Unternehmen in Deutschland hat sich im August besser als erwartet entwickelt. Die Gesamtproduktion zog im August im Vergleich zum Juli vor allem wegen einer guten Entwicklung im Baugewerbe saison- und kalenderbereinigt um 2,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um rund ein halbes Prozent gerechnet. Im Juli war die Produktion noch um 1,2 Prozent gefallen.