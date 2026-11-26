Erneut konnten Menschen mit geringen Verdiensten die höchsten Zuwächse realisieren. Das untere Fünftel der Gehaltstabelle legte im Schnitt 6,6 Prozent zu. Das obere Fünftel blieb mit 3,4 Prozent hinter der allgemeinen Lohnentwicklung von 4,3 Prozent zurück. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte hatten 5,6 Prozent mehr Geld auf der Abrechnung als vor einem Jahr./ceb/DP/stw