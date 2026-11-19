Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank auf und hat eine Einigung mit der Unicredit erzielt. Der Bund habe eine gemeinsame Basis mit der italienischen Grossbank gefunden, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). «Unicredit hat dabei klare Zusagen gegeben: zum Standort Deutschland, zu den Rechten der Beschäftigten der Commerzbank und zur Fortsetzung des konstruktiven Dialogs mit dem Betriebsrat im weiteren Prozess.»