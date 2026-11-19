Bund gibt eigene Vertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat auf

Einigung gibt es auch über einen geordneten Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat - ein Thema, was zuletzt noch für Unstimmigkeit zwischen Unicredit und dem Bund gesorgt hatte. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, «die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen», sagte Klingbeil. Bisher ist der Bund mit zwei Vertretern im Commerzbank-Aufsichtsrat repräsentiert.