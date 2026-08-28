Die Führungsgremien der beiden Bundestagsfraktionen beschlossen ein Papier, dass das Reformprogramm noch einmal auflistet. Nicht enthalten sind die umstrittenen Verschärfungen bei der Krankschreibung. Miersch und Unionsfraktionschef Thorsten Frei betonten aber, dass sie zum Reformprogramm dazugehören und ebenfalls bis zum Jahresende umgesetzt werden sollen. Das Papier zählt auch die geplanten Massnahmen zum Klimaschutz, Mietrecht, Arbeitsmarkt und Bürokratieabbau auf. Frei wertete den Beschluss als Zeichen des gegenseitigen Vertrauens in der Koalition.