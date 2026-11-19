Die Deutsche Telekom steigt beim grössten europäischen KI-Unternehmen Mistral AI ein. Die Konzerntochter T.Capital Tech Fund habe bei einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro in das französische Start-up investiert. Das teilte die Telekom auf Nachfrage mit und sprach von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Zuerst hatte der «Spiegel» darüber berichtet.