Die Dividende soll um zehn Prozent auf 1,10 Euro steigen. Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Die Telekom kündigte für 2027 zudem einen Rückkauf von eigenen Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro an. Nach Aussagen von Citigroup-Analyst Carl-Murdock Smith lag hier die durchschnittliche Schätzung allerdings mit drei Milliarden Euro deutlich höher./zb/mne/mis