Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) unterstrich die Bedeutung moderner Infrastruktur: «Rechenleistung ist der Standortfaktor unserer Zeit.» Während in der ersten Welle der generativen KI vor allem Text und Bild im Vordergrund gestanden hätten, gehe es nun um Prozessexzellenz in den Fabriken: «Die erste Welle der KI hat verändert, wie wir Informationen verarbeiten. Die nächste wird verändern, wie wir produzieren.» Deutschland müsse sein über Jahrzehnte aufgebautes industrielles Domänenwissen mit KI verbinden, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.