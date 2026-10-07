Die Industrie allein stellte 0,6 Prozent mehr her. ‌Die Maschinenbauer meldeten dabei mit 5,3 Prozent ein besonders kräftiges Plus. Negativ wirkte sich hingegen der erneute Rückgang in der Autoindustrie von 5,4 Prozent aus. Erklärt wird das teilweise mit den branchenüblichen Werksferien, die diesmal mehr als im Vorjahr in den August ​fielen. Die ​Industrie profitiert unter dem Strich von steigenden Rüstungsausgaben, aber auch von ⁠der zunehmenden Digitalisierung und dem Trend zu Künstlicher Intelligenz (KI). «Diese Entwicklung zeigt, dass ​der Boom rund um KI und ⁠Rechenzentren auch Deutschland erfasst hat», sagte KfW-Experte Wanke.