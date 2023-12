In die Mercosur-Länder wurden laut VDMA im Jahr 2022 Maschinen und Anlagen im Wert von 29 Milliarden Euro geliefert, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei stammten fast 30 Prozent aller Maschineneinfuhren aus China, das seinen Anteil in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt habe. An zweiter Stelle lagen demnach die USA mit einem Anteil von 14 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 10 Prozent./cjo/DP/he