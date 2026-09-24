Kritik am Aufsichtssystem

Neben dem Regelwerk selbst steht vor allem die Praxis der Datenschutzbehörden in der Kritik. Die Unternehmen beklagen eine mangelnde Beratung und uneinheitliche Auslegung der Vorgaben. Ein strukturelles Problem: 37 Prozent der Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren Hilfestellung bei einer Aufsichtsbehörde angefragt haben, erhielten laut Umfrage gar keine Rückmeldung.