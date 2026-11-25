Für das laufende Jahr sind Fachleute aber optimistisch - nicht zuletzt wegen der milliardenschweren Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft («Wirtschaftsweise»). Damit würde die lange Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war./als/DP/jkr