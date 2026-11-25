Hohe Spritpreise dämpfen Konsum

So sanken die Exporte, die im ersten Halbjahr robust gewachsen waren, im dritten Quartal leicht um ein Prozent. Unter anderem wurden weniger Autos und Autoteile, Chemie-Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland exportiert. Zudem wuchsen die Konsumausgaben der Verbraucher in Zeiten gestiegener Inflation kaum. Sie hielten sich bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten wie Sprit zurück. Die Folgen des Iran-Kriegs kämen nun deutlicher zutage, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. «Die privaten Haushalte öffneten ihre Geldbörse nur zögerlich.»