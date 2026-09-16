Reiche lehnt SPD-Forderungen ab

Reiche wandte sich erneut gegen die Forderung des Koalitionspartners SPD, einen Spritpreisdeckel sowie eine «Übergewinnsteuer» auf krisenbedingte Profite der Mineralölkonzerne einzuführen. «Einen Spritpreisdeckel halte ich für den falschen Weg», sagte die Ministerin. Ein solcher Deckel schwäche die mittelständische Raffineriewirtschaft. «Wir brauchen unsere Raffinerien dringend, denn sie produzieren in Deutschland Diesel, Benzin, Heizöl und Kerosin.» Ein Deckel sei bereits in anderen EU-Mitgliedsstaaten gescheitert und habe zurückgenommen werden müssen. «Insofern sollten wir einen erkennbar falschen Weg nicht gehen.» Auch eine Übergewinnsteuer überzeuge sie nicht, sagte Reiche. Sie sei rechtlich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet./hoe/DP/nas