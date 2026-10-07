Seit 2024 habe die Hackergruppe weltweit wohl fast 4000 Unternehmen erpresst. In Deutschland seien es 150 gewesen, davon 30 in NRW. «Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher.» Die Lösegeldforderungen hätten sich auf fast drei Milliarden US-Dollar belaufen, mehr als 140 Millionen Dollar seien bezahlt worden, sagte Reul. Qilin gehöre zu den aktivsten und skrupellosesten Verbrecherbanden weltweit.