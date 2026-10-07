Insbesondere der Aussenhandel mit den USA und China gestaltet sich dem BGA zufolge schwierig. Die Exporte in die Vereinigten Staaten seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 6,1 Prozent zurückgegangen. Im Juli legten sie zwar deutlich um rund 19 Prozent zu. Eine stabile Aufwärtsbewegung sei das aber nicht. «Das ist ein Aussenhandel, der sich in einem extrem volatilen Umfeld behaupten muss», betonte der Präsident.