Erst am Mittwoch habe die EU weitere 1,2 Milliarden Euro für lebensrettende Luftverteidigung in der Ukraine bereitgestellt, erinnerte der Minister. «Zugleich werden wir unsererseits den Druck auf Russlands Kriegswirtschaft und ihre Unterstützer mit neuen Sanktionen erheblich verstärken.» Dazu würden derzeit in Brüssel letzte Schritte abgestimmt, damit die bislang umfassendsten Strafmassnahmen gegen Personen und Unternehmen schon bald greifen. «Auch dies wird Russlands Fähigkeit, die Ukraine anzugreifen, empfindlich treffen.»