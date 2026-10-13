Mit den EU-Partnern habe man am Montag die bisher umfangreichsten Sanktionen in der Geschichte der EU auf den Weg gebracht, betonte Wadephul. Die EU hatte neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie verhängt - es geht um knapp 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen. Betroffen sind Akteure, die mit der Produktion ballistischer Raketen zu tun haben, oder auch Unternehmen, die Komponenten für moderne russische Drohnen und Flugzeuge liefern.