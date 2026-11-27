Der eigentliche Bundeshaushalt

Aus dem Kernhaushalt kann der Bund 556 Milliarden Euro ausgeben. Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen. Insgesamt hat der Bund so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor in einem Jahr - und 123 Milliarden davon werden über Schulden finanziert. Mehr als ein Drittel der Ausgaben fliesst in den Arbeits- und Sozialetat. Ein Schwerpunkt ist auch die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen, ein Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.