Entlastungen für die Verbraucher sollen unter anderem mit einer Reform der Einkommensteuer kommen. Beschlossen ist sie wegen Streitigkeiten zwischen Union und SPD allerdings noch nicht. Kommt sie wie vorgesehen, würden vor allem Familien sowie Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen profitieren. Geplant ist ein höheres Kindergeld und eine Erhöhung des Grundfreibeitrags, ab dem überhaupt Einkommensteuer gezahlt wird. Reiche sollen im Gegenzug mehr zahlen.