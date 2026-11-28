Hochwasserschutz und Wasserspeicherung zu verbinden, sei «eine grosse Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern». Er betonte, wie wichtig eine funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein ist, da über den Fluss die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.
Für die Finanzierung sieht der Minister die Politik in der Pflicht. «Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer.» Ein einziger Hitzetag über 35 Grad koste die Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder sollten einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Wasserinfrastruktur stecken.
Zudem sieht Schneider in steigenden Pegelständen kein Grund zur Entwarnung. «Es hat einfach geregnet, daher steigt der Pegel am Rhein derzeit. Beim Grundwasser sehe ich noch keine Entspannung.» Auch die Bürger sieht Schneider in der Pflicht. Es gelte das gleiche wie für Industrie und Landwirtschaft: Je sorgsamer mit Wasser umgegangen werde, desto besser. «Wasser darf nicht zum Knappheitsgut werden.»/mjm/DP/mis
(AWP)