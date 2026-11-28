Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will den Rhein angesichts des voranschreitenden Klimawandels umbauen. «Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen», sagte er dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Statt den Fluss grossflächig zu vertiefen, will er ihm mehr Platz geben. «Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen», so der Minister. Eine Rhein-Vertiefung komme nur «an wenigen Stellen» infrage.