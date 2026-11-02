«Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden»

Wildberger sagte: «Ich glaube, es ist im letzten Jahr schon einiges passiert, aber wir müssen das noch weiter beschleunigen. In Fragen der Regulierung brauchen wir noch mehr Freiraum für Innovation.» Mit Blick auf Unabhängigkeit von den USA sagte der Digitalminister, der Begriff der Stunde sei Souveränität. Das bedeute zunächst Wahlmöglichkeit. «Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden - und damit auch Unabhängigkeit. Aber ich glaube, wir wollen weiter in einer Welt leben, die auch von Partnerschaften lebt.»