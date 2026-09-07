Kater nach Corona-Hoch

Nach einem Hoch während der Corona-Pandemie hat die Fahrradbranche einige schwierige Jahre hinter sich, die von Überproduktion, sinkender Nachfrage und fallenden Preisen geprägt waren. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 1,9 Millionen Fahrräder und E-Bikes hergestellt. Das waren 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Verkauft wurden einschliesslich der Importe rund 3,8 Millionen Einheiten und damit weniger als vor Corona. Der Umsatz fiel um 7,7 Prozent auf 5,85 Milliarden Euro.