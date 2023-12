Das Weihnachtsgeschäft in Deutschland hat in der zurückliegenden Woche wieder an Fahrt verloren. In einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) äusserten sich fast 60 Prozent der befragten mehr als 350 Handelsunternehmen unzufrieden mit der jüngsten Umsatzentwicklung.

10.12.2023 15:29